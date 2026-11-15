Gia Lai: Quốc lộ 19B xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Quốc lộ 19B nối quốc lộ 1, sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai) lên quốc lộ 19, là tuyến đường "chia lửa" cho quốc lộ 19, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối cao.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, tuyến quốc lộ 19B, đoạn từ sân bay Phù Cát lên đến đường dẫn cao tốc Bắc - Nam, qua địa bàn các phường An Nhơn Bắc, An Nhơn, xã Bình Hiệp phát sinh nhiều vị trí hư hỏng, kéo dài.

Mặt đường bong tróc, xuất hiện ổ gà.

Sau đợt mưa lũ vừa qua, nước đọng thành vũng ở một số đoạn trên quốc lộ 19B, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ngày 14/11, theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, một số vị trí hư hỏng dọc tuyến nhưng chưa được khắc phục.

Bà Lê Thị T (nhà ở cạnh quốc lộ 19B) cho biết: Đoạn đường này xe tải chạy liên tục. Người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhất là khi mưa lớn, nước đọng thành vũng, đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Văn Hải (trú xã Tây Sơn, lái xe taxi), thường xuyên chở khách từ khu vực Tây Sơn đi sân bay Phù Cát cho biết: Tại khu vực giáp sân bay Phù Cát, đoạn đường lầy lội, xuống cấp sau đợt mưa lũ vừa qua khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Có phương tiện tránh đoạn đường hỏng đi lấn phần đường dành cho phương tiện ngược chiều, rất nguy hiểm.

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, phòng ban chức năng đang trình hồ sơ, duyệt bản vẽ hoàn trả lại tuyến đường 19B sau khi mượn thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 và công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát. Sau khi duyệt hồ sơ thiết kế, sẽ thi công hoàn trả tuyến đường này, đảm bảo giao thông êm thuận. Trước mắt, Ban yêu cầu vá tạm ổ gà để đảm bảo giao thông tạm thời trên tuyến.

Video: Quốc lộ 19B hư hỏng nghiêm trọng.