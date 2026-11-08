Gia Lai: Quảng bá cà phê đặc sản, kết nối xúc tiến thương mại với phát triển du lịch

Diễn ra từ ngày 6 - 8/11, chương trình do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) tổ chức, quy tụ 68 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Các gian hàng giới thiệu đa dạng sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, thực phẩm chế biến cùng nhiều mặt hàng mang dấu ấn riêng của vùng đất Gia Lai.

Trong không gian triển lãm, cà phê được lựa chọn làm sản phẩm chủ đạo với khu vực trưng bày và trải nghiệm riêng. Từ cà phê nguyên liệu, rang xay đến các dòng sản phẩm chế biến sâu, cà phê đặc sản, mỗi sản phẩm đều mang đến câu chuyện về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và nỗ lực xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất địa phương.

Tại khu vực trưng bày, các sản phẩm của Cà phê Baka được giới thiệu đến người dân và du khách với nhiều dòng sản phẩm khác nhau

Điểm đáng chú ý là hoạt động quảng bá không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện để du khách trực tiếp tìm hiểu quy trình rang xay, pha chế và thưởng thức cà phê. Một số doanh nghiệp đầu tư không gian nhận diện thương hiệu, tổ chức trò chơi tương tác và hoạt động trải nghiệm nhằm tăng sức hút, giúp khách tham quan cảm nhận rõ hơn hương vị và nét đặc trưng của cà phê Gia Lai.

Thông qua hình thức giới thiệu trực quan, sinh động, các thương hiệu cà phê địa phương có cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giới thiệu chất lượng sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp quảng bá giá trị cà phê đặc sản, từng bước nâng cao nhận diện đối với dòng sản phẩm có tiềm năng gia tăng giá trị trên thị trường.

Bên cạnh cà phê, 68 gian hàng còn mang đến nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và hàng hóa chế biến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và lợi thế riêng của từng sản phẩm được giới thiệu đến khách tham quan, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị nông sản địa phương và khuyến khích tiêu dùng hàng hóa trong nước.

Không gian triển lãm được bố trí thành các khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu. Trong đó, cà phê được xác định là điểm nhấn với các khu vực dành riêng cho cà phê nguyên liệu, cà phê rang xay, cà phê chế biến sâu và trải nghiệm cà phê đặc sản

Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) cho biết: “Chương trình hướng đến mục tiêu quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường tiêu thụ.

Điểm nhấn của chương trình là tập trung giới thiệu đặc sản cà phê Gia Lai, kết hợp trưng bày với các hoạt động trải nghiệm thực tế. Ban tổ chức mong muốn có sự tham gia của nghệ nhân rang xay, người trồng cà phê đặc sản và doanh nghiệp để giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến, pha chế, đồng thời phục vụ cà phê cho khách tham quan thưởng thức”.

Bên cạnh hoạt động quảng bá, triển lãm còn hướng đến xây dựng không gian giao lưu, kết nối giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối, người tiêu dùng và du khách. Qua đó, các đơn vị tham gia có điều kiện tìm hiểu thị hiếu khách hàng, nắm bắt nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại.

Cùng với việc giới thiệu sản phẩm, các đơn vị tham gia triển lãm được yêu cầu chú trọng chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: “Địa phương có nhiều lợi thế trong sản xuất cà phê, đặc biệt là cà phê đặc sản. Những năm qua, tỉnh đã thúc đẩy liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và các nhà sản xuất cà phê quy mô lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái cà phê đồng bộ, từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Việc đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhất là cà phê, vào không gian của Festival văn hóa, du lịch quy mô lớn được xem là hướng đi thiết thực trong quảng bá hình ảnh và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Du khách đến với Chư Đang Ya không chỉ được hòa mình vào không khí lễ hội, khám phá không gian văn hóa cồng chiêng và sắc vàng hoa dã quỳ mà còn có cơ hội tìm hiểu, thưởng thức, lựa chọn những đặc sản của vùng đất Tây Nguyên”.

Tại triển lãm các doanh nghiệp có dịp giới thiệu chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất, đồng thời quảng bá thương hiệu và nét văn hóa thưởng thức cà phê đặc trưng của địa phương

Từ hoạt động trưng bày, trải nghiệm đến kết nối giao thương, chương trình góp phần tạo cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa sản phẩm nông nghiệp với thị trường du lịch. Qua đó, cà phê Gia Lai không chỉ được giới thiệu như một mặt hàng nông sản chủ lực mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa, trải nghiệm đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế địa phương.