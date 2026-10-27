Gia Lai: Quản lý thị trường trực chiến 24/24 giờ, bảo vệ quyền lợi du khách mùa lễ hội

Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai họp triển khai đợt cao điểm kiểm tra, giám sát thị trường

Sáng 26/10, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai họp triển khai đợt cao điểm kiểm tra, giám sát thị trường phục vụ Chương trình Festival cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya và Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn” năm 2026.

Cuộc họp do ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng và ông Đinh Văn Hà, Phó Chi cục trưởng (người được phân công trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường) đồng chủ trì, cùng sự tham gia của các phòng chuyên môn và các Đội QLTT số 7, số 11, số 12.

Dịp cuối tháng 10, đầu tháng 11/2026, tỉnh Gia Lai dự kiến đón lượng lớn người dân, vận động viên và du khách đổ về tham gia chuỗi lễ hội và giải chạy quy mô lớn. Để chủ động nắm bắt cung cầu, bình ổn giá cả và ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm, Chi cục QLTT tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch cao điểm từ ngày 20/10, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các cơ sở kinh doanh trọng điểm trên địa bàn.

Tại cuộc họp sáng 26/10, lãnh đạo Chi cục quán triệt toàn lực lượng triển khai nhiệm vụ theo phương châm “Quyết liệt – Kịp thời – Thực chất – Trọng tâm, trọng điểm – Chuẩn mực công vụ”, gắn với nguyên tắc “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền – sản phẩm và rõ hiệu quả).

Đáng chú ý, Chi cục đã thiết lập kênh điều hành trực tuyến 24/7 và triển khai ngay các giải pháp trọng tâm tại hiện trường.

Cụ thể là các giải pháp như cắm chốt tại các địa bàn trọng điểm. Theo đó, các Đội QLTT số 7, 11 và 12 được phân công trực chiến 24/24 giờ (kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, khu vực núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri, các tuyến phố lễ hội và dọc cung đường chạy của vận động viên.

Kiểm soát chặt giá cả, dịch vụ và đặc sản: Tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, bãi đỗ xe. Đồng thời, kiểm soát gắt gao nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nước uống cũng như các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ du khách.

Kích hoạt Tổ phản ứng nhanh: Các tổ cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, xác minh và xử lý dứt điểm mọi phản ánh của người dân, du khách qua đường dây nóng trong thời gian ngắn nhất, tuyệt đối không để vụ việc kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Song song với công tác kiểm tra, từ ngày 26/10, lực lượng QLTT đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và Ban Tổ chức các sự kiện đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; vận động các nhà hàng, cơ sở lưu trú, điểm kinh doanh dịch vụ ký cam kết không tăng giá bất hợp lý, đảm bảo an toàn thực phẩm và thái độ phục vụ văn minh. Tiêu biểu trước đó, Đội QLTT số 11 đã chủ động xây dựng kế hoạch riêng từ ngày 22/10 để rà soát và tổ chức ký cam kết tại địa bàn phụ trách.