Gia Lai: Quân đội tăng cường cán bộ, chiến sĩ giúp dân xây dựng nhà ở

100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5), do Đại tá Võ Duy Điền, Phó Chính ủy Sư đoàn làm trưởng đoàn, đã có mặt tại xã Ia Hiao ngày 13-11.

Clip: Quân đội tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp dân xây dựng nhà ở

Trong sáng 14-11, các cán bộ, chiến sĩ được phân chia thành từng nhóm, đảm nhận các công việc cụ thể để giúp dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Hiao thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ giúp dân xây dựng nhà ở

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, đã đến khu tái định cư thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ.

Các chiến sĩ giúp dân đào móng xây dựng nhà ở

Theo kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ sẽ hỗ trợ địa phương trong thời gian 1 tháng, tập trung tháo dỡ, vận chuyển nhà ở đối với những hộ chưa di dời; dựng lại nhà sàn và hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện nhà mới cho các hộ dân. Địa phương phối hợp bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Vận chuyển vật liệu

Trước đó, 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại địa phương, hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển nhà ở và di dời từ vùng bị ngập lụt đến khu tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, xây dựng nhà ở, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Các chiến sĩ tham gia lợp mái nhà

Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Hiao có quy mô 180 hộ. Địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành việc đưa 100 hộ dân ở vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, ngập lụt đến sinh sống tại khu tái định cư.

Các chiến sĩ tất bật đào móng xây nhà hỗ trợ người dân