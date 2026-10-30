Gia Lai: Quân đội, Công an hỗ trợ 77.000 ngày công xây dựng 7 trường học vùng biên

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong hỗ trợ thi công dự án.

Dự án gồm 7 điểm trường tại các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, với quy mô 212 lớp, phục vụ 7.108 học sinh, trong đó có 3.670 học sinh nội trú và 3.438 học sinh bán trú. Tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng.

Trưởng nội trú biên giới xã Ia Púch.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh triển khai Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm, từ ngày 1/6 đến 30/8/2026, đồng thời huy động lực lượng quân đội, công an tham gia hỗ trợ thi công. Trong tháng 6, có 509 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đến tháng 7 và tháng 8, quân số trên công trường duy trì từ 740-819 người. Từ tháng 9 đến tháng 10, tiếp tục bố trí 275 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hoàn thiện tại 5 điểm trường.

Lực lượng Bộ đội hỗ trợ giúp các trường nội trú xây trường nội trú biên giới.

Tại hội nghị, ông Trần Huy Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết các lực lượng vũ trang đã đóng góp 77.028 ngày công lao động, hỗ trợ nhiều phần việc như vận chuyển vật liệu, xây tô, thi công nền nhà, hàng rào và các hạng mục phụ trợ.

Đến nay cả 7 điểm trường đã đưa khối lớp học và nhà hiệu bộ vào vận hành ổn định. Riêng điểm trường Ia Púch hoàn thành 100% khối lượng vào ngày 25/10. Sáu điểm trường còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11.

Lực lượng Công an hỗ trợ các trường nội trú biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; đồng thời trân trọng cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị Quân đội, Công an cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành, hỗ trợ địa phương triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, sở, ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân các xã biên giới trong việc chung sức thực hiện công trình.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xem xét tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hỗ trợ thi công dự án.