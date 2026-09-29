Gia Lai phổ biến quy tắc ứng xử, 'phủ xanh' thông tin tích cực trên mạng

Ngày 28/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành; quản trị viên trang thông tin điện tử các xã, phường; một số fanpage cộng đồng cùng KOL, KOC thuộc Câu lạc bộ Kiến tạo không gian số của tỉnh.

Đây là hoạt động triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phúc Anh

Phổ biến kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc

Tại hội nghị, các báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Các đại biểu cũng được trao đổi về cách nhận diện, xử lý và phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng; các quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi đăng tải, chia sẻ, sử dụng thông tin trên môi trường số.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai trình bày chuyên đề về phương thức, thủ đoạn, cách nhận diện, đấu tranh và phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Hội nghị đồng thời phổ biến một số nội dung của Nghị định 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định được ban hành ngày 19/8 và có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

“Phủ xanh” thông tin tích cực, nâng cao “sức đề kháng số”

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Internet và mạng xã hội ngày càng gắn với đời sống, công việc của người dân.

Ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phúc Anh

Theo ông Lợi, mạng xã hội giúp kết nối thông tin nhanh chóng, mở rộng không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy kinh tế số và hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức từ thông tin xấu, độc, giả mạo, cách ứng xử thiếu văn hóa, lừa đảo trực tuyến đến nguy cơ mất an toàn thông tin.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị coi “văn hóa số” là cốt lõi của không gian mạng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần gương mẫu trong phát ngôn, chia sẻ thông tin chính xác và lan tỏa những nội dung tích cực.

Đồng thời, các đơn vị cần kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó chủ động “phủ xanh” thông tin tích cực, tăng cường giới thiệu hình ảnh đẹp về đất và người Gia Lai, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt.

Cùng với đó, ông Lợi đề nghị nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, xấu, độc; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại và các hệ thống AI để rà quét, phát hiện vi phạm, phục vụ xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Sở cũng đề nghị phát huy vai trò của báo chí, các trang, kênh thông tin điện tử, KOL và thế hệ trẻ; tăng cường tuyên truyền kỹ năng an toàn mạng, nâng cao “sức đề kháng số” cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.