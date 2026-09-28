Gia Lai phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Huỳnh Văn Lợi cho biết: Cùng với đà bứt phá về kinh tế - xã hội, làn sóng chuyển đổi số cũng đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, thấm sâu vào từng ngõ ngách của đời sống nhân dân. Internet và các nền tảng mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt, lao động, công tác của cán bộ và người dân Gia Lai.

Mạng xã hội mang lại những tiện ích to lớn, giúp kết nối thông tin nhanh chóng, mở rộng không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy kinh tế số và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trở nên minh bạch, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vô cùng to lớn, không gian mạng cũng đang đặt ra những thách thức đa chiều, phức tạp.

Theo ông Huỳnh Văn Lợi, các tin đồn thất thiệt, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân, vu khống tổ chức vẫn diễn biến phức tạp, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư của tỉnh.

Đồng thời hành vi phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc hay các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, tinh quái. Bên cạnh đó, việc lộ hiềm thông tin cá nhân, vi phạm bản quyền và xâm phạm nền tảng tư tưởng trên không gian số đòi hỏi phải có giải pháp quản lý bài bản, kiên quyết hơn.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Huỳnh Văn Lợi phát biểu khai mạc hội nghị

Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết, làm sao để vừa khai thác tối đa sức mạnh của không gian số phục vụ phát triển, vừa xây dựng được một “môi trường mạng xanh, sạch, lành mạnh và văn minh” trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai? Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành VHTTDL; Công an tỉnh hay các cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể cộng đồng.

Để hội nghị đạt hiệu quả cao nhất và tạo ra sự chuyển biến thực chất, lãnh đạo Sở VHTTDL Gia Lai cũng đề nghị các cấp, các ngành và các đại biểu quan tâm nâng cao nhận thức, coi "văn hóa số" là cốt lõi của không gian mạng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây" và "chống"; phát huy vai trò của lực lượng báo chí - truyền thông KOL và thế hệ trẻ.

Nhấn mạnh tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Lợi cho rằng, xây dựng không gian mạng an toàn, văn minh và lành mạnh là một hành trình lâu dài, bền bỉ, cần sự chung tay của tất cả chúng ta. Một môi trường mạng văn hóa sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hình ảnh của tỉnh Gia Lai trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, các báo cáo viên sẽ trao đổi với các học viên về Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin; công tác nhận diện, đấu tranh, phản bác với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch và thông tin xấu, độc trên không gian mạng; quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.