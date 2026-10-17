Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm An ninh mạng

Theo Quyết định số 4242/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Công an tỉnh là chủ đầu tư dự án. Công trình được triển khai tại trụ sở Công an tỉnh, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Trung tâm An ninh mạng giúp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng. Ảnh minh họa

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Dự án có tổng mức đầu tư 131,745 tỷ đồng. Trong đó, chi phí trang thiết bị hơn 118,258 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 1,207 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư hơn 1,682 tỷ đồng; chi phí khác hơn 10,369 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 227 triệu đồng.

Dự án tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, phần mềm và các giải pháp chuyên dụng phục vụ công tác giám sát, phát hiện, phân tích, cảnh báo sớm, điều phối, ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và hạ tầng số của tỉnh. Đồng thời, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống chuyên dùng của Bộ Công an và khả năng mở rộng trong tương lai.

Các hạng mục chính gồm: cải tạo phòng điều hành, phòng máy chủ; xây dựng phòng giám sát, điều hành an ninh mạng (SOC); trang bị hệ thống phần cứng, phần mềm giám sát, phân tích sự kiện an toàn thông tin, điều phối và tự động hóa ứng phó sự cố, giám sát tấn công mạng và bảo vệ thiết bị đầu cuối.

Dự án cũng đầu tư nền tảng thu thập, quản lý, phân tích dữ liệu tình báo an ninh mạng nhằm nhận diện, chia sẻ và cảnh báo sớm các mối đe dọa; xây dựng hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và khai thác dữ liệu của lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hạ tầng được thiết kế để kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các hệ thống thông tin liên quan.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng và công nghệ, dự án bố trí thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin 24/7 trong thời gian 12 tháng, bao gồm: điều tra, xử lý sự cố; tối ưu quy tắc giám sát; cung cấp thông tin tình báo về mối đe dọa và săn tìm nguy cơ an ninh mạng trên máy chủ.

Việc đầu tư Trung tâm An ninh mạng tỉnh Gia Lai hướng đến hình thành nền tảng chỉ huy, điều hành, giám sát và phối hợp tác chiến số hiện đại, đồng bộ, có tính bảo mật cao; góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả đầu tư; rà soát nhu cầu thực tế, tránh đầu tư trùng lặp; đồng thời bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định.