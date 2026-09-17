Gia Lai phát triển vùng nguyên liệu mía tuần hoàn bền vững

Theo đó, tỉnh thống nhất định hướng phát triển vùng nguyên liệu mía tập trung, quy mô lớn, sản xuất xanh, tuần hoàn và liên kết tiêu thụ bền vững. Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai và Nhà máy Đường An Khê được xác định là 2 doanh nghiệp nòng cốt của ngành mía đường trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu phát triển ngành mía đường không chỉ mở rộng diện tích mà phải nâng năng suất, chất lượng và giá trị trên mỗi đơn vị diện tích. Đồng thời, xây dựng chuỗi liên kết ổn định giữa doanh nghiệp với người trồng mía, bảo đảm người dân được hưởng lợi tương xứng.

Bên trong dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại của Nhà máy Đường An Khê. Ảnh: NGỌC ĐỨC - QNS

Tỉnh cũng định hướng xây dựng kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành mía, phấn đấu tuần hoàn 100% phụ phẩm, chất thải phát sinh trong sản xuất, chế biến.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng phải chấn chỉnh tình trạng tranh mua, tranh bán, thu mua mía ngoài liên kết, ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất - tiêu thụ và quyền lợi người trồng mía.

Đối với Agris Gia Lai, tỉnh yêu cầu tiếp tục củng cố vùng nguyên liệu tập trung, gắn mở rộng diện tích với khả năng thu mua, chế biến; khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chế biến sâu, ưu tiên dự án sản xuất ethanol từ mật rỉ, đồng thời phát triển biochar, phân hữu cơ, phân vi sinh và các sản phẩm sinh học từ phụ phẩm ngành mía.

Đối với Công ty CP Đường Quảng Ngãi, tỉnh yêu cầu tái cấu trúc mô hình hoạt động, thành lập pháp nhân độc lập có trụ sở tại Gia Lai để trực tiếp quản lý, triển khai các dự án trên địa bàn.