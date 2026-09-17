Gia Lai phát triển 2 khu tái định cư hơn 526 tỷ đồng phục vụ dự án hồ Phú Hòa
Ngày 16-9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ban hành 2 quyết định về chủ trương đầu tư 2 dự án khu tái định cư tại phường Quy Nhơn Nam và phường Quy Nhơn Bắc nhằm phục vụ Dự án Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.
Khu tái định cư tại phường Quy Nhơn Nam có phạm vi đầu tư khoảng 6,31ha, tổng mức đầu tư hơn 232,69 tỷ đồng. Khu tái định cư tại phường Quy Nhơn Bắc (giai đoạn 1) có diện tích khoảng 7,5ha, tổng mức đầu tư gần 293,98 tỷ đồng.
Cả hai dự án đều do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện do nhà đầu tư dự án Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa ứng trước, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2028.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc đầu tư 2 khu tái định cư nhằm tạo quỹ đất phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa. Đồng thời, góp phần chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gia-lai-phat-trien-2-khu-tai-dinh-cu-hon-526-ty-dong-phuc-vu-du-an-ho-phu-hoa-post871927.html