Gia Lai: Phạt người mẹ giao xe cho con mang đi 'độ chế'

Trước đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận phản ánh trên không gian mạng về việc một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tại khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai.

Cán bộ Đội CSGT số 3 lập biên bản xử phạt hành chính đối với hai mẹ con.

Phối hợp với Công an xã Ia Băng, lực lượng chức năng xác định chiếc xe thuộc sở hữu của bà K (SN 1982, trú tại xã Ia Băng).

Làm việc với cơ quan công an, bà K cho biết đã để con trai là Kh (SN 2004) tự ý lấy xe máy đi. Kh còn quay lại hình ảnh tại khu vực cánh đồng điện gió để đăng lên mạng xã hội nhằm thể hiện bản thân.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện xe máy đã bị độ chế, một số bộ phận không đúng hình dáng, kích thước theo thiết kế của nhà sản xuất.

Từ các nội dung trên, Đội CSGT đường bộ số 3 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Kh 1 triệu đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu một bên.

Bà K cũng bị xử phạt 5 triệu đồng về việc đã để xảy ra tình trạng thay đổi kích thước xe do mình sở hữu.