Các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng hoa chúc mừng Mặt trận tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Ảnh: ĐS.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các tổ chức, hội đoàn thể đã gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện các đoàn cũng mong muốn thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên tiếp tục được củng cố, tăng cường. Qua đó, phát huy tốt hơn vai trò, thế mạnh của từng tổ chức trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc.

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở và chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, hội viên, người dân.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những lời chúc mừng của các tổ chức, hội đoàn thể.

Ông Đinh Ngọc Hải nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam tỉnh luôn coi trọng mối quan hệ phối hợp với các tổ chức thành viên, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng để tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian tới, MTTQ tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội.

Thông qua đó, các tổ chức thành viên sẽ cùng phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.