Không chỉ gặp gỡ, giao lưu, ngày hội còn là dịp để nhìn lại những việc làm thiết thực góp phần gắn kết cộng đồng, khơi dậy nội lực trong các tầng lớp nhân dân.

Những việc làm thiết thực ở khu dân cư

Những ngày giữa tháng 11, các tuyến đường nhựa khang trang tại thôn Nhơn Tân (xã An Nhơn Tây) rợp cờ hoa, tạo thêm không khí rộn ràng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có được diện mạo như hôm nay là nhờ sự kiên trì vận động của chính quyền, Ban Công tác Mặt trận thôn và tinh thần tự quản, đồng thuận của người dân.

Tuyến đường cờ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã An Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Bà Hồ Thị Như Thảo - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nhơn Tân - chia sẻ: “Muốn dân tin và làm theo, cán bộ Mặt trận phải gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Mọi chủ trương như lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hay đóng góp quỹ an sinh xã hội đều được bàn bạc công khai theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Khi thấy rõ lợi ích thiết thực, người dân không chỉ đồng tình mà còn tự nguyện hiến đất, góp ngày công thực hiện”.

Từ sự đồng thuận đó, năm 2026, người dân thôn Nhơn Tân đã đóng góp hàng chục triệu đồng lắp đặt đèn chiếu sáng trên các trục đường chính; duy trì các mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự", “Khu dân cư không rác thải nhựa”. Hơn 43 phần quà với tổng trị giá 24,2 triệu đồng cũng được trao tặng các hộ gặp khó khăn, tai nạn, ốm đau đột xuất.

Ở xã Hra, tinh thần sẻ chia được cụ thể hóa bằng việc xây dựng, bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Là hộ được hỗ trợ xây nhà, ông Nông Văn Hương (làng Chrơng) cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, căn nhà cũ rộng 60 m² xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có khả năng sửa chữa.

Nhờ Ban Công tác Mặt trận thôn kết nối nguồn lực hỗ trợ 100 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, cùng sự giúp đỡ ngày công lao động của bà con trong làng, gia đình tôi đã xây dựng được mái ấm kiên cố, có chỗ ở ổn định, an toàn”.

Lãnh đạo xã Hra và các nhà hảo tâm trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Hà

Bà Dương Thị Mỹ Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hra - cho biết: Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, thể hiện sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong chăm lo đời sống nhân dân.

Bên cạnh vận động nguồn lực, Mặt trận cơ sở còn đổi mới cách thức kết nối, lắng nghe người dân thông qua các mô hình chuyển đổi số. Tại thôn Ngọc Thạnh (xã Tuy Phước Tây), mô hình “Mặt trận - Gia đình số” trên nền tảng Zalo giúp người dân cập nhật thông tin, hoạt động của địa phương và chia sẻ những cách làm hay trong cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây, mô hình còn hướng dẫn người dân nhận diện tin giả, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cùng với đó, mô hình “Hòm thư số lắng nghe Nhân dân 24/7” qua mã QR tại các nhà văn hóa thôn tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để Mặt trận phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Người dân xã Tuy Phước Tây quét mã QR gửi phản ánh qua mô hình “Hòm thư số lắng nghe Nhân dân 24/7”. Ảnh: Ngọc Anh

Củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đoàn kết

Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, vai trò của MTTQ không chỉ là tuyên truyền, vận động mà còn ở khả năng tập hợp, kết nối nguồn lực, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận các cấp càng cần hướng về cơ sở, gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - nhấn mạnh: Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo, trí thức, doanh nhân và người có uy tín trong cộng đồng tích cực tham gia phát triển KT-XH, xây dựng đời sống ở khu dân cư.

Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc Ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu bước phát triển của phong trào yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 18-11 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vai trò ấy được thể hiện qua việc triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Qua đó, tinh thần đoàn kết được chuyển hóa thành hành động cụ thể, gắn với phát triển KT-XH địa phương và chăm lo đời sống nhân dân.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục là một trong những hoạt động nổi bật. Từ nguồn vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ và các nguồn lực xã hội hóa, Mặt trận các cấp đã trao tặng hơn 148 nghìn suất quà với tổng trị giá hơn 80,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 1.000 căn nhà bị sập đổ do thiên tai với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng.

Những kết quả ấy cho thấy sức mạnh của sự chung tay, sẻ chia trong cộng đồng. Khi người dân được lắng nghe, tham gia bàn bạc, thụ hưởng thành quả và cùng chia sẻ trách nhiệm, niềm tin, sự gắn bó với cộng đồng và chính quyền được củng cố.

Phát huy truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam, việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy sự đồng thuận và lợi ích thiết thực của nhân dân làm trọng tâm là nền tảng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2026-2030, xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.