Gia Lai: Phát huy sức hút của ẩm thực và điện ảnh thúc đẩy du lịch

Ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và các sở, ngành, đơn vị liên quan, rà soát công tác chuẩn bị hai hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì buổi làm việc.

Hai hội thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 250 đại biểu mỗi hội thảo. Nội dung tập trung vào việc kết nối nông nghiệp, ẩm thực, điện ảnh và truyền thông với du lịch, tìm giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm và khai thác thế mạnh địa phương.

Diễn ra chiều 16/10, hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới” sẽ bàn về giải pháp nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, từ phát triển vùng nguyên liệu, chuẩn hóa sản phẩm đến chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các tham luận dự kiến đề cập đến ứng dụng khoa học, công nghệ trong chế biến, bảo quản nông sản; phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Vai trò của ẩm thực và du lịch trong quảng bá, đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế cũng là nội dung trọng tâm.

Sáng 17/10, hội thảo “Điện ảnh – truyền hình – short video với văn hóa ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch” sẽ tập trung làm rõ vai trò của điện ảnh, truyền hình và video ngắn trong giới thiệu món ăn, con người và điểm đến.

Các chuyên gia, nhà làm phim, người làm truyền hình, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp du lịch sẽ trao đổi về nghệ thuật kể chuyện, cách khai thác nội dung trên nhiều nền tảng. Một vấn đề đáng chú ý là làm thế nào để chuyển sự quan tâm của khán giả đối với món ăn, vùng đất trên màn ảnh thành nhu cầu đến tận nơi trải nghiệm.

Các hội thảo cũng sẽ giới thiệu những mô hình, nghiên cứu điển hình về du lịch gắn với điện ảnh và du lịch ẩm thực. Qua đó, các đại biểu thảo luận cách gắn hoạt động quảng bá trên phương tiện truyền thông với xây dựng sản phẩm, thương hiệu và điểm đến du lịch.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chương trình gala dinner dự kiến có hoạt động quảng diễn ẩm thực với chủ đề “Taste of Gia Lai”, giới thiệu hình ảnh và hương vị đặc trưng của tỉnh. Cùng với các nội dung thảo luận, hoạt động này góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương đến đại biểu tham dự.

Chuỗi sự kiện dự kiến có sự tham gia của doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP và các cơ sở đào tạo về du lịch, nhà hàng, khách sạn. Sự tham gia của cơ quan quản lý, báo chí và nhà sáng tạo nội dung sẽ tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, kết nối hợp tác giữa các lĩnh vực nông nghiệp, ẩm thực và du lịch.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đã rà soát tiến độ chuẩn bị, nội dung chương trình, thành phần đại biểu và phương án truyền thông. Các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, tài liệu, đón tiếp, lưu trú và phương tiện đi lại cũng được trao đổi, thống nhất.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh ý nghĩa của chuỗi hội thảo đối với việc quảng bá văn hóa ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của tỉnh. Bà yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm sự kiện diễn ra chu đáo, thiết thực và đúng tiến độ.

Ông Lã Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Các đơn vị cần hoàn thiện danh sách, thành phần và lịch tham dự của đại biểu; thống nhất nội dung, chương trình từng hội thảo. Những vướng mắc về nhân sự, khách mời, kinh phí, truyền thông và hoạt động trải nghiệm phải được giải quyết dứt điểm trước khi sự kiện diễn ra.

Đối với công tác truyền thông, bà Lịch yêu cầu xây dựng kế hoạch có trọng tâm, triển khai trước, trong và sau chuỗi sự kiện để giới thiệu văn hóa ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và thế mạnh du lịch Gia Lai đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý chú trọng không gian giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.