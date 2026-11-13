Gia Lai: Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích khi đi thả lưới trên sông Côn

Sáng 13/11, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Đình Chương, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể trôi dạt trên sông Côn.

Vị trí nơi tìm thấy thi thể nạn nhân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, chính quyền địa phương tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trôi dạt trên sông Côn, đoạn qua Đội 9, thôn Định Thiện, xã Tuy Phước Bắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa thi thể vào bờ, tiến hành xác minh danh tính và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh Đ.M.H (SN 1994), trú tại thôn Thủ Thiện Thượng, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 10/11, anh H được xác định nghi mất tích khi đi thả lưới trên sông Côn, đoạn qua xã Tây Sơn.

Theo đó, người dân phát hiện phương tiện của anh H. để trên bờ sông nhưng không thấy người. Một số người dân trong khu vực cho biết đã nhìn thấy anh H đi thả lưới tại khu vực này.

Nghi có người gặp nạn, người dân nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, UBND xã Tây Sơn phối hợp với lực lượng công an, quân sự và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm.

Từ ngày 10/11 đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân dọc tuyến sông Côn.

Tuy nhiên, do nước từ thượng nguồn đổ về lớn, mực nước sông dâng cao, dòng chảy xiết, phạm vi tìm kiếm rộng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 13/11, thi thể nạn nhân mới được người dân phát hiện, trôi dạt vào khu vực xã Tuy Phước Bắc.

Sau khi xác định danh tính nạn nhân, các cơ quan chức năng đã liên hệ thông báo cho gia đình. Người thân đã đến nhận thi thể và đưa về lo hậu sự.