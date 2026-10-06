Gia Lai: Phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 6/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Trước đó, trong quá trình làm vườn tại khu vực rẫy, ông Siu Pích (74 tuổi, trú làng Bi, xã Ia Dom) phát hiện nhiều nấm mộ đất và nghi là nơi chôn cất bộ đội nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom phối hợp với Đội Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai (Đội K52) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu vực rẫy do ông Pích chỉ dẫn.

Đội K52 phối hợp với lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở xã biên giới Ia Dom. Ảnh: H.B

Ngày 5/10, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập hài cốt liệt sĩ đầu tiên. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gồm mảnh tăng và một tấm bia kim loại có khắc chữ “Nguyễn”, “Hy sinh” cùng một số ký tự khác. Tuy nhiên, do bị rỉ sét, các ký tự trên tấm bia không còn rõ.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ. Các di vật đi kèm gồm mảnh tăng và cúc áo bộ đội.

Ngay sau khi quy tập, cơ quan chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm của cả 2 hài cốt để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: H.B

Việc phát hiện và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ góp phần bổ sung thêm những thông tin quý giá trong hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.