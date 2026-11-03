Gia Lai: Phát hiện quả đạn pháo 105mm và đầu đạn M27 dưới lòng đất

Trước đó, anh Châm (SN 1986) và anh Ting (SN 1984), trong lúc lao động tại khu vực làng Kon Brung, xã Ayun, phát hiện một quả đạn pháo 105mm và một đầu đạn M27 nằm dưới lòng đất. Nhận thấy đây có thể là vật liệu nổ nguy hiểm, cả hai đã nhanh chóng trình báo Công an xã.

Quả đạn pháo 105mm. Ảnh CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ayun phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khoanh vùng, bảo vệ khu vực, cảnh báo người dân không đến gần nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn; đồng thời phối hợp tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai, bom, mìn, đạn và các loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân, kể cả khi đã nằm sâu dưới lòng đất trong thời gian dài.

Lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực phát hiện đạn . Ảnh CA

Khi phát hiện vật thể nghi là bom, mìn, đạn hoặc vật liệu nổ, người dân tuyệt đối không chạm vào, đào bới, di chuyển, tháo gỡ hay tác động dưới bất kỳ hình thức nào. Cần giữ khoảng cách an toàn, cảnh báo và ngăn người khác tiếp cận khu vực; đồng thời nhanh chóng thông báo cho Công an xã hoặc chính quyền địa phương để phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.