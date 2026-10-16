Gia Lai: Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin cung cấp của người dân

Ngày 16/10, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tiếp tục tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc và làng Bi, xã Ia Dom.

Hiện các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời thu thập thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại làng Bi, xã Ia Dom, hài cốt liệt sĩ được phát hiện lúc 10 giờ 47 phút ngày 16/10, gồm răng và một số mảnh xương vụn trong tình trạng phân hủy nặng. Di vật kèm theo có mảnh tăng. Lực lượng chức năng đã lấy 2 mẫu răng để phục vụ công tác xác minh danh tính.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 7 được tìm thấy tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Siu Bích, sau khi Đội K52 triển khai tìm kiếm từ ngày 5/10 theo tin báo của người dân. Trước đó, ngày 15/10, đơn vị quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, nâng tổng số hài cốt tìm thấy lên 6 hài cốt.

Đáng chú ý, ngày 5/10, tại vườn điều này, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có tấm bia nhôm chưa xác định được thông tin. Sau khi xử lý các vết hoen gỉ trên tấm bia, ngày 14/10, cơ quan chức năng đọc được nội dung khắc: "LIỆT SỸ - NGUYỄN THANH TRÌ - HY SINH 18/5/70".

Trong ngày 16/10, tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường An Nhơn Bắc tổ chức xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm tại khu vực vườn nhà dân.

Các di vật được phát hiện trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai, góp phần phục vụ công tác xác minh danh tính.

Theo đó, ngày 9/10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại khu vực này cùng một số di vật như vải võng dù bộ đội và cúc áo. Ngày 10/10, hài cốt liệt sĩ thứ hai được tìm thấy cùng nhiều di vật, gồm ví da có ảnh đã mờ, bút bi, lược, nhíp nhổ râu, dao gấp, dây dù, bật lửa đá và đạn đại liên. Đến ngày 12/10, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ ba. Việc tìm kiếm vẫn được triển khai nhằm kiểm tra các vị trí nghi vấn, không bỏ sót hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 15/10, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Hiệp và lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp.

Theo thông tin do ông Nguyễn Nghiệm và ông Võ Khánh Quốc (cùng trú tại thôn Thuận Hạnh) cung cấp, ngày 8/9/1954, ông Nguyễn Nghiệm cùng người dân trong thôn đã chôn cất bộ đội Lê Duy Thiên, quê xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Hài cốt được tìm thấy gồm các phần xương đã mủn, cùng 2 cúc áo bộ đội và một số cúc áo khác. Trên cơ sở thông tin nhân chứng cung cấp, hài cốt được xác định là liệt sĩ Lê Duy Thiên.

Theo thống kê, từ ngày 1/11/2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã quy tập được 78 hài cốt liệt sĩ, trong đó 50 hài cốt được tìm thấy trong nước và 28 hài cốt được tìm thấy ở ngoài nước.

Công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai trên cơ sở thông tin do người dân và nhân chứng cung cấp, góp phần đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng, đồng thời phục vụ xác minh danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.