Nạn nhân được xác định là ông P.V (sinh năm 1976, trú thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn). Ông thường xuyên đánh bắt cá ban đêm trên sông Côn.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong (Ảnh: TSHT).

Khoảng 21h ngày 20/11, người dân phát hiện ông P.V nằm ngửa, tử vong trên chiếc xuồng đánh cá neo đậu ở bờ Nam sông Côn, đoạn qua thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn. Khu vực phát hiện thi thể cách đập dâng Phú Phong khoảng 1km về phía hạ nguồn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Sơn có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực, thu thập thông tin ban đầu và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyên nhân khiến ông P.V tử vong đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.