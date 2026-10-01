Gia Lai: Phát hiện một người phụ nữ tử vong ở khách sạn

Thông tin ban đầu, nạn nhân là chị N.T.M.H. (SN 1990, trú tại phường Diên Hồng). Trước đó một ngày, chị H. cùng anh N.N.V. (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai) thuê phòng ở tầng 5 của một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Diên Hồng).

Phát hiện một người phụ nữ tử vong ở khách sạn trên địa bàn phường Diên Hồng.

Sau đó, trong khoảng thời gian cuối ngày 30/9 đến đầu giờ ngày 1/10, hai người đi nhậu rồi về lại khách sạn để ngủ.

Đến khoảng hơn 3h ngày 1/10, anh V. xuống tầng hầm để xe máy lấy sạc điện thoại thì phát hiện chị H. đã tử vong, thi thể nằm trên mặt đất và có vũng máu xung quanh.

Hiện Công an phường Diên Hồng đang phối hợp cùng Công an tỉnh để thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ sự vụ.