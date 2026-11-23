Theo Đội K52, hai hài cốt được tìm thấy sau gần 2 tuần tổ chức tìm kiếm, từ ngày 11 - 23/11/2026, trên cơ sở thông tin do Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro và người dân địa phương cung cấp.

Vị trí Đội K52 tổ chức tìm kiếm, quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần suối Lơ Bơ, làng Vơn, xã Kông Chro.

Trước đó, qua nguồn tin về khu vực có mộ liệt sĩ tại làng Vơn, Đội K52 đã tiến hành xác minh, gặp gỡ những người am hiểu lịch sử địa phương để làm rõ thông tin.

Theo ông Siu Drênh (SN 1978), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Yang Nam (cũ), khi còn sống, cha ông là ông Chưih (SN 1938) và ông Đinh Bơi (SN 1938), cùng trú tại làng Vơn, từng kể lại câu chuyện xảy ra khoảng năm 1968.

Thời điểm đó, Trung đoàn 95 tham gia chiến đấu tại khu vực Phú Bổn, Cheo Reo. Trong quá trình cơ động về nơi trú quân, có hai bộ đội bị thương, gồm một chiến sĩ và một y tá, phải ở lại làng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai đã hy sinh và được người dân địa phương đưa đi an táng gần làng.

Cung cấp thêm thông tin cho lực lượng tìm kiếm, ông Siu Hnen, người dân làng Vơn cho biết, từng nghe những người lớn tuổi trong làng kể về một ngôi mộ bộ đội tại khu vực này. Ông cũng nhớ từng nhìn thấy trên mộ có mũ cối, bình tông và lọ Penicillin (thuốc kháng sinh), được người dân đặt theo phong tục khi an táng người đã khuất.

Từ những thông tin trên, Đội K52 đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tại khu vực gần suối Lơ Bơ, thuộc khu đất của ông Siu Anip, làng Vơn, cách khu dân cư khoảng 50m. Đến ngày 23/11, đơn vị lần lượt phát hiện và quy tập được hai hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cẩn trọng tìm kiếm, quy tập.

Qua kiểm tra, cả hai hài cốt đều đã phân hủy nhiều, chủ yếu còn các đoạn xương cẳng tay, cẳng chân, mảnh xương hộp sọ, xương hàm, răng và nhiều mảnh xương vụn.

Đặc biệt, tại vị trí hài cốt thứ hai, lực lượng tìm kiếm phát hiện 3 hạt cúc áo màu trắng, được xác định là di vật của trang phục y tá, cùng các mảnh tăng vụn. Tại vị trí hài cốt thứ nhất cũng phát hiện các mảnh tăng vụn.

Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm, gồm 3 chiếc răng đối với mỗi hài cốt, để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.

Hiện đơn vị tiếp tục báo cáo cấp trên để theo dõi, chỉ đạo các bước tiếp theo trong công tác bảo quản, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.