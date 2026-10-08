Gia Lai: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Khởi công công trình nhà Đại đoàn kết năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: MT Gia Lai.

Theo kế hoạch, trọng tâm là vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà “Đại đoàn kết”; cải tạo các công trình y tế, giáo dục thiết yếu tại địa bàn khó khăn. MTTQ các cấp phối hợp chính quyền rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, nhất là gia đình có người có công, để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh hỗ trợ trước mắt, tỉnh Gia Lai khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đồng hành phát triển sinh kế, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, giúp người nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

MTTQ các cấp cũng tăng cường tuyên truyền, lan tỏa những mô hình giảm nghèo hiệu quả, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và kết nối nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Mục tiêu được đặt ra là “Không để hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn nào mà không được quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ”, đồng thời bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng, tránh chồng chéo, dàn trải.