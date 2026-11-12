Gia Lai: Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Kim Hường

Lễ phát động tập trung vào chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội” cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã, phường phía Đông tỉnh. Đây là chủ đề gắn trực tiếp với đời sống của mỗi gia đình, mỗi người lao động và sự phát triển của địa phương.

Tại lễ phát động, lãnh đạo hội đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ bao gồm: đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác truyền thông; tập trung nâng cao quyền năng kinh tế toàn diện cho phụ nữ; chủ động xây dựng mạng lưới phòng ngừa và ứng phó bạo lực từ cơ sở; phát huy tối đa vai trò chủ thể của nam giới và cộng đồng; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nhóm phụ nữ, trẻ em yếu thế.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai triển khai "Cây cam kết số" tại lễ phát động. Ảnh: Kim Hường

Lễ phát động nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về bình đẳng giới trong lao động, sản xuất, khẳng định vai trò tiềm năng và đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế , xây dựng gia đình hạnh phúc và thúc đẩy tiến bộ công bằng xã hội.

Đặc biệt, thông qua hoạt động xây dựng "Cây cam kết số", mỗi thông điệp, cam kết của hội viên, phụ nữ không chỉ dừng lại ở sự hưởng ứng chương trình mà cần được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống; góp phần chung tay xây dựng môi trường lao động bình đẳng an toàn, không định kiến giới, không có bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã cùng tham gia mở khóa chương trình hành động vì bình đẳng giới, thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm chung của các cấp, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong thúc đẩy bình đẳng giới.