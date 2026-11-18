Tham dự buổi lễ có Đại tá Triệu Quang Quy - Chính ủy Hải đoàn 21, Phó Trưởng ban tổ chức Cuộc thi; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hải đoàn 21/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Tại các điểm cầu, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tỉnh đoàn Gia Lai; đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh của 15 trường THCS thuộc 12 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu và học sinh đã theo dõi phim tư liệu về kết quả triển khai Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026; nghe công bố quyết định thành lập các Ban chức năng và phổ biến thể lệ, hướng dẫn cách thức tham gia thi trực tuyến.

Đại tá Triệu Quang Quy phát biểu phát động Cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Triệu Quang Quy nhấn mạnh: Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục sâu rộng nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc; truyền thống của Quân đội và Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quốc tế về biển, đảo; các kỹ năng phòng, chống ma túy và bạo lực học đường,...

Với quy mô tổ chức trên địa bàn 12 xã (phường), Cuộc thi lần này có sự tham gia của 25.021 học sinh đến từ 15 trường THCS. Ngay sau lễ phát động, vòng thi chính thức đã được kích hoạt từ 9 giờ ngày 16/11 và kéo dài đến 11 giờ ngày 22/11/2026 tại địa chỉ website https://emyeubiendaoquehuong.canhsatbien.vn/.

Các đại biểu tham gia phát động Cuộc thi tại trường THCS Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy Phước.

Theo đó, thí sinh sẽ tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút, được phép dự thi tối đa 3 lượt để lấy kết quả cao nhất. Ban Tổ chức sẽ trao giải cho 6 tập thể nhà trường và 200 cá nhân học sinh có thành tích xuất sắc nhất, đồng thời lựa chọn những gương mặt tiêu biểu tham gia Vòng chung kết cấp tỉnh vào đầu năm 2027.

Thông qua sân chơi bổ ích và thiết thực này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ tiếp tục hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.