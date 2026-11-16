Gia Lai: Phát động cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Sáng 16/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Hải đoàn 21 (Đà Nẵng) đến điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cùng điểm cầu 15 trường THCS thuộc 12 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21 - Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hải đoàn 21. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn Gia Lai cùng Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh các trường THCS tham gia dự thi.

Toàn cảnh điểm cầu của tỉnh Gia Lai tại Trường THCS Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy Phước.

Tại buổi lễ, các đại biểu và học sinh đã theo dõi phim tư liệu về kết quả triển khai Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026, nghe công bố quyết định thành lập các ban chức năng và phổ biến thể lệ, hướng dẫn cách thức tham gia thi trực tuyến.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21 - Phó Trưởng Ban Tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 trên địa bàn 12 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21 - Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục sâu rộng nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quốc tế về biển, đảo, cũng như kỹ năng phòng, chống ma túy và bạo lực học đường.

Giáo viên, học sinh tham gia lễ phát động và hưởng ứng cuộc thi.

Ngay sau lễ phát động, vòng thi chính thức đã được kích hoạt từ 09 giờ 00 phút ngày 16/11 và kéo dài đến 11 giờ 00 phút ngày 22/11/2026 tại địa chỉ website https://emyeubiendaoquehuong.canhsatbien.vn/. Thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút, được phép dự thi tối đa 3 lượt để lấy kết quả cao nhất. Ban Tổ chức sẽ trao giải cho 6 tập thể nhà trường và 200 cá nhân học sinh có thành tích xuất sắc nhất, đồng thời lựa chọn những gương mặt tiêu biểu tham gia Vòng chung kết cấp tỉnh vào đầu năm 2027.

Thông qua sân chơi bổ ích và thiết thực này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.