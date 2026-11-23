Phường Quy Nhơn lên phương án đo đạc, kiểm đếm và di dời đối với 33 hộ dân tại vùng sạt lở núi Một

Quyết tâm gỡ nút thắt từ cơ sở

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, đến ngày 17.11 năm nay, việc triển khai 16 dự án, phương án ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn đã đạt một số kết quả bước đầu. Các khu tái định cư đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng.

Toàn tỉnh có thêm 294 hộ được phê duyệt phương án bồi thường tại nơi ở cũ và 225 hộ được giao đất. Ngoài ra, các địa phương đã khởi công xây dựng thêm 151 căn nhà, hoàn thiện 104 căn và tổ chức di dời thêm 134 trường hợp. Tổng vốn giải ngân đạt hơn 1.000 tỉ đồng, tăng gần 122 tỉ đồng, tương đương 56,28% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Dù vậy, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Nhiều hạng mục quan trọng đang trễ hẹn so với các mốc cam kết trước đó. Trước áp lực quỹ thời gian của năm 2026 không còn nhiều, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án khẩn trương kích hoạt chiến dịch cao điểm “40 ngày đêm”. Các địa phương phải phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ bám sát từng thôn, làng và từng hộ dân để vận động, đối thoại, tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh.

Tỉnh đặt mốc phấn đấu khởi công toàn bộ nhà ở thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 30.11. Các hộ dân có nhà đủ điều kiện sinh hoạt phải được di dời xong trước ngày 25.12, trong đó ưu tiên hàng đầu là các hộ đang sống tại vùng có nguy cơ thiên tai cao.

Điểm mặt những địa bàn trọng điểm

Trong đợt cao điểm này, UBND tỉnh Gia Lai đặt ra yêu cầu cụ thể cho từng địa phương đang có khối lượng công việc lớn và tiến độ chậm.

Cụ thể, xã Uar tập trung giải quyết vướng mắc của 76 hộ chưa đồng ý kiểm đếm; khẩn trương phê duyệt phương án cho 74 hộ đã hoàn tất kiểm đếm để sớm giao đất, làm nhà.

Xã Phù Mỹ Đông đẩy nhanh tiến độ tại hai khu tái định cư Mỹ An và Mỹ Thắng. Hiện khu Mỹ An đã phê duyệt bồi thường cho 77 hộ nhưng mới khởi công 3 nhà; khu Mỹ Thắng cũng mới khởi công 3 nhà và chưa có hộ nào di dời. Địa phương cần gấp rút giao đất và phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng.

Cát Tiến khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giao đất; tập trung hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở để sớm di dời vào các khu tái định cư Núi Cấm

Trong khi đó xã Ia Tul, dồn toàn lực hoàn thiện nhà ở và di dời các hộ đủ điều kiện về nơi ở mới trước ngày 25.11, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành khu tái định cư dự kiến diễn ra vào ngày 28.11.

Còn xã Cát Tiến, An Hòa và Phù Mỹ Bắc khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giao đất; tập trung hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở để sớm di dời vào các khu tái định cư Núi Cấm, Trà Cong cũng như 64 hộ thuộc diện bố trí mới ở Phù Mỹ Bắc.

Các xã Ia Hiao, Ia Rsai, Ia Dreh, Đề Gi (An Quang Đông) và Ia Ly: Tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại nơi ở cũ, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu phê duyệt bồi thường năm 2026.

Thi công “3 ca, 4 kíp” và siết chặt tiến độ giải ngân

Ngoài công tác vận động người dân, UBND tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Tại khu tái định cư Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông), Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phải đôn đốc nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” xuyên ngày nghỉ.

Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục hạ tầng cơ bản như giao thông, điện, cấp nước trước ngày 30.11. Các khu tái định cư còn lại phải hoàn tất nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31.12.

Về nguồn vốn, Sở NN&MT cùng Sở Tài chính được giao nhiệm vụ rà soát sát sao từng dự án, kịp thời tham mưu điều chỉnh vốn phù hợp với thực tế. Tỉnh yêu cầu ưu tiên thanh toán các nhiệm vụ đủ điều kiện và chi trả trực tiếp kinh phí hỗ trợ cho người dân, phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương trước ngày 31.12.

Các chủ đầu tư và địa phương phải chịu trách nhiệm giải trình nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ trong khâu thanh toán hoặc không giải ngân hết nguồn vốn được giao.

Để bảo đảm nhân lực cho chiến dịch, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương tháo dỡ, vận chuyển và dựng nhà cho người dân.

Sự hỗ trợ này sẽ tập trung vào các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn đang gặp nhiều khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.