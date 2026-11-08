Gia Lai phát Công điện, tập trung ứng phó mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Dự báo từ ngày 9/11 đến hết 12/11, một số khu vực ở Gia Lai sẽ có mưa lớn.

Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất.

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể các hộ dân cần sơ tán, địa điểm sơ tán, lực lượng và phương tiện hỗ trợ; chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khơi thông dòng chảy, hệ thống tiêu thoát nước tại khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp; rà soát, xử lý các vị trí cản trở thoát lũ.

Tại các ngầm, tràn, cầu yếu, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở. Địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo, rào chắn và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Kịp thời thông tin, cảnh báo diễn biến thiên tai đến các chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình xây dựng, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện, thiết bị và công trình; kiểm tra, xử lý các nguy cơ mất an toàn, không để hoạt động thi công, khai thác gây cản trở dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất.

Bộ chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Gia Lai được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, phân luồng và kiểm soát giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du. Chỉ đạo vận hành, điều tiết hồ chứa hợp lý, đúng quy trình, vừa bảo đảm an toàn công trình, an toàn chống lũ cho hạ du, vừa chủ động tích trữ nguồn nước phục vụ mùa khô 2026-2027 trong bối cảnh El Nino làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước.

Theo bản tin của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9/11 đến hết ngày 12/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng; khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm; khu vực giữa tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 150mm; khu vực phía Tây tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến 20- 40mm, có nơi trên 50mm.