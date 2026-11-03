Gia Lai phấn đấu trở thành tỉnh biển mạnh vào năm 2030

Đây là những mục tiêu trọng tâm trong Kế hoạch số 418/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Kế hoạch xác định mục tiêu xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm kinh tế biển phát triển bền vững của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế biển đóng góp khoảng 20% GRDP toàn tỉnh. Ảnh: Phan Tuấn

Trọng tâm là hình thành hệ thống quản trị không gian biển hiện đại, thống nhất, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số; khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái biển.

Tỉnh chú trọng kết nối đồng bộ hành lang kinh tế Đông - Tây (Quy Nhơn - An Nhơn - Tây Sơn - An Khê - Pleiku - Đức Cơ - Lệ Thanh) với hành lang kinh tế Bắc - Nam ven biển (Hoài Nhơn - Phù Mỹ - Đề Gi - Cát Tiến - Nhơn Hội - Quy Nhơn Đông), tạo động lực liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển. Cùng với đó, phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, tuần hoàn, thông minh; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng biển, đảo, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu duy trì sản lượng khai thác thủy sản ở mức bền vững 250.000 tấn/năm, phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 8.400 ha, tổng sản lượng 46.500 tấn; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 200 - 250 triệu USD/năm. Tỉnh cũng định hướng phát triển 5 vùng nuôi biển công nghiệp với tổng diện tích 890,6 ha, ứng dụng công nghệ lồng HDPE, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu nâng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 8.400 ha. Ảnh: Phan Tuấn

Trong lĩnh vực hạ tầng, Gia Lai tập trung hoàn thành tuyến đường bộ ven biển ĐT.639 theo quy hoạch; nâng cấp, mở rộng cảng cá Tam Quan theo hướng xanh, thông minh, trở thành trung tâm hậu cần nghề cá cấp vùng và trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương quốc tế.

Đồng thời, tỉnh triển khai các dự án cảng biển, logistics, trong đó có Bến cảng Phù Mỹ giai đoạn 1; phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối Quy Nhơn - Pleiku - Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tăng cường liên kết giữa vùng sản xuất phía Tây với hệ thống cảng biển phía Đông.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đặt mục tiêu thành lập và vận hành hiệu quả Khu bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn, thu gom và xử lý 100% rác thải nhựa ven biển, đại dương từ tàu cá và cảng cá; nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng biển, đảo, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Tầm nhìn đến năm 2045, Gia Lai hướng đến trở thành tỉnh biển mạnh, phát triển xanh, bền vững; hình thành chuỗi logistics biển kết nối Tây Nguyên với các nước Tiểu vùng sông Mê Kông, đưa cảng cá Tam Quan trở thành trung tâm giao dịch cá ngừ quốc tế và cảng cá thông minh hàng đầu Đông Nam Á.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung hoàn thiện quy hoạch không gian biển, huy động nguồn lực đầu tư, phát triển doanh nghiệp biển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao hiệu quả quản trị biển. UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện của địa phương, ban hành trong tháng 11-2026.