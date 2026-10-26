Gia Lai: Phấn đấu trên 50% hợp tác xã ứng dụng giải pháp số trong quản trị

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 408/KH-UBND về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1128/QĐ-TTg và Quyết định số 3409/QĐ-BNNMT; xác định rõ nội dung công việc, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh đặt mục tiêu ít nhất 50% hợp tác xã ứng dụng một hoặc nhiều giải pháp số trong quản trị, quản lý thành viên, kế toán, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm. Khoảng 30% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ nông sản hoặc thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản.

Gia Lai cũng sẽ lựa chọn, xây dựng tối thiểu 6 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, đa hoạt động, đa dịch vụ hoặc có mô hình kinh doanh bền vững, gắn với vùng nguyên liệu, chuỗi giá trị, dịch vụ thiết yếu cộng đồng và nhu cầu của thành viên. Tỉnh bố trí tối thiểu một dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trong đó có nội dung hỗ trợ các mô hình được lựa chọn để nhân rộng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng, vùng nguyên liệu và liên kết chuỗi giá trị; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Tỉnh đồng thời chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã các cấp; huy động nguồn lực phát triển hợp tác xã nông nghiệp, thúc đẩy liên kết thị trường và xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các tổ chức hội quần chúng trong phát triển hợp tác xã.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có trên 60% hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả; giảm 70% số hợp tác xã hoạt động hình thức, ngừng hoạt động so với thời điểm rà soát thông qua củng cố, tổ chức lại hoặc giải thể theo quy định pháp luật. Doanh thu bình quân của hợp tác xã tăng tối thiểu 10% so với năm 2025.

Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất 25%; tỷ lệ nữ lãnh đạo hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đạt ít nhất 30%. Khoảng 80% hợp tác xã được tham gia Kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã hiện đại giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, Gia Lai phấn đấu có khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác, ưu tiên các ngành hàng chủ lực, vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu và lĩnh vực có lợi thế của từng địa phương.