Gia Lai phấn đấu hoàn thành hơn 5.760 chỉ tiêu tuyển quân năm 2027

Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành; các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2027 Chính phủ giao tỉnh Gia Lai chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (gọi tắt là công tác tuyển quân) hơn 5.760 công dân (Quân đội giao 4.950 chỉ tiêu, Công an hơn 810 chỉ tiêu). Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 12-7-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai công tác tuyển quân.

Đến nay, 135/135 xã, phường đã hoàn thành xét duyệt chính trị, chính sách. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng NVQS tỉnh tổng hợp danh sách công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn và đủ điều kiện sơ tuyển, khám tuyển, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2027 cho các địa phương; phối hợp với Sở Y tế tham mưu thành lập 21 Hội đồng khám sức khỏe NVQS. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng tuyển quân ngay từ đầu.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia ý kiến về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2027. Ảnh: Hồng Phúc

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển quân; đề xuất tăng cường phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, y tế và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công dân chấp hành quy định về NVQS và nghĩa vụ tham gia CAND, bảo đảm tuyển quân công khai, dân chủ, đúng luật, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Hội đồng NVQS tỉnh, Đại tá Đinh Văn Thê yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân, thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, tiến độ; tăng cường kiểm tra, giám sát; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ giao, nhận quân.

Thanh niên phường Quy Nhơn tham gia sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2027. Ảnh: Hồng Phúc

Hội đồng NVQS tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết khó khăn ngay từ cơ sở, thực hiện nghiêm phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng quy định.