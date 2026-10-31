Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Trong đó, ưu tiên tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện và duy trì các tiêu chí tại những xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại. Giai đoạn 2031 - 2035, phấn đấu 100% số xã, phường duy trì vững chắc và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Tỉnh Gia Lai chú trọng nâng cao năng lực của Trạm Y tế cấp xã, bảo đảm nhân lực phù hợp với vị trí việc làm.

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026 - 2035 có 10 nhóm tiêu chí, gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành y tế xã, phường; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng; trang thiết bị, thuốc và phương tiện chuyên môn; công tác phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; dân số và phát triển, bảo trợ xã hội; truyền thông, giáo dục sức khỏe và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế.

Trong đó, tỉnh Gia Lai chú trọng nâng cao năng lực của Trạm Y tế cấp xã, bảo đảm nhân lực phù hợp với vị trí việc làm, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và thuốc thiết yếu, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh theo phân cấp chuyên môn. Các Trạm Y tế phấn đấu thực hiện từ 80% trở lên danh mục dịch vụ kỹ thuật của cấp xã; đồng thời tăng cường quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Gia Lai xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành; củng cố tổ chức bộ máy, phát triển nhân lực y tế cơ sở; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm thuốc; nâng cao chất lượng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và dân số; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, huy động cộng đồng; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; tổ chức rà soát, đánh giá, xét công nhận và duy trì các tiêu chí.