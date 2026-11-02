Gia Lai phấn đấu 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2030

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 429/KH-UBND về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để thực hiện và duy trì các tiêu chí tại những xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại.

Giai đoạn 2031-2035, Gia Lai đặt mục tiêu 100% xã, phường duy trì vững chắc và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035 gồm 10 nhóm tiêu chí, tập trung vào công tác quản lý, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số, truyền thông và chuyển đổi số.

Để thực hiện mục tiêu, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế cấp xã, bảo đảm nhân lực phù hợp với vị trí việc làm, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và thuốc thiết yếu.

Các trạm y tế phấn đấu thực hiện từ 80% trở lên danh mục dịch vụ kỹ thuật của cấp xã, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân sử dụng kiosk đăng ký khám chữa bệnh tự động. Ảnh: Sở Y tế Gia Lai

Rà soát, đầu tư và nâng cao chất lượng các tiêu chí

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Gia Lai xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung củng cố tổ chức bộ máy, phát triển nhân lực y tế cơ sở; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm thuốc.

Đồng thời, nâng cao chất lượng y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; đẩy mạnh truyền thông, chuyển đổi số và huy động sự tham gia của cộng đồng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các địa phương triển khai kế hoạch; tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và tham mưu việc công nhận xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát thực trạng từng tiêu chí, xác định những nội dung chưa đạt để xây dựng lộ trình khắc phục; chủ động đề xuất nhu cầu đầu tư, bổ sung nhân lực, trang thiết bị và kinh phí thực hiện.

Việc triển khai kế hoạch nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.