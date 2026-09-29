Gia Lai: Ô tô tập lái va chạm với xe máy, một người tử vong

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa ô tô tập lái và xe máy khiến một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 28/9, ô tô tải tập lái mang biển kiểm soát 81C-242.xx của Trường Cao đẳng Gia Lai, do học viên V.H.V. (SN 2001, trú tại xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Grai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CAGL

Trên xe thời điểm này có giáo viên của Trường Cao đẳng Gia Lai đi cùng để hướng dẫn học viên. Khi lưu thông trên đường tránh Pleiku, đoạn qua địa phận xã Gào, ô tô tập lái xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 74F8-53xx, do anh S.V (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) điều khiển từ một tuyến đường đất trong rẫy cà phê ra. Vụ tai nạn khiến anh S.V. tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan.