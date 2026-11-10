Gia Lai: Nước lớn thượng nguồn cản trở tìm kiếm thanh niên thả lưới mất tích

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước từ thượng nguồn đổ về lớn, khiến mực nước sông dâng cao và phạm vi tìm kiếm rộng.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện phương tiện của anh Hiếu để trên bờ nhưng không thấy người. Trước đó, một số người cho biết có nhìn thấy anh Hiếu đi thả lưới tại khu vực này. Nghi có người gặp nạn, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng công an, quân sự và phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, dòng nước chảy mạnh, khu vực tìm kiếm rộng khiến công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại.

Chủ tịch UBND xã Tây Sơn Nguyễn Thị Thống cho biết: Đến tối 10/11, tung tích anh Hiếu vẫn chưa được xác định. Do trời tối, thời tiết có mưa và mực nước sông tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng tham gia tìm kiếm, chính quyền địa phương quyết định tạm dừng hoạt động cứu nạn để bảo đảm an toàn. Công tác tìm kiếm dự kiến được tiếp tục vào sáng 11/11.

Cùng với việc phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các phương án tìm kiếm, chính quyền địa phương liên tục theo dõi diễn biến mực nước để tổ chức cứu nạn phù hợp.