Gia Lai: Nữ sinh viên 2K6 tử vong tại ký túc xá, bạn trai bị tạm giữ hình sự

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nạn nhân là K.S. (sinh năm 2006), sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai. Chị S. và Phạm Minh Phúc, trú tại xã Ia Ly, có quan hệ tình cảm từ năm 2024.

Thời gian gần đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn khi S. nhiều lần đề nghị chia tay. Từ đó, Phúc nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác.

Đối tượng Phúc và chị S. có quan hệ tình cảm từ năm 2024.

Tối 12/10, Phúc đi nhậu cùng bạn bè. Khoảng 21h30' cùng ngày, sau cuộc nhậu, Phúc đến phòng ký túc xá của S. tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo điều tra ban đầu, khi thấy cửa phòng đóng kín, Phúc dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa chính, sau đó xông vào phòng và dùng dao mang theo tấn công S.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện. Theo thông tin ban đầu, S. có nhiều vết thương ở vùng cổ, ngực, lưng và tay.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phạm Minh Phúc đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Đối tượng Phạm Minh Phúc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Hội Phú, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ án.

Vụ việc một lần nữa đặt ra vấn đề về cách ứng xử khi mâu thuẫn tình cảm, đặc biệt trong những tình huống một bên muốn chấm dứt mối quan hệ. Việc không chấp nhận quyết định chia tay hoặc để sự nghi ngờ chi phối hành vi có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Mỗi người cần tôn trọng ranh giới, quyết định của đối phương và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp khi mâu thuẫn có dấu hiệu vượt khỏi khả năng kiểm soát.