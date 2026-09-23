Gia Lai: Nữ sinh lớp 7 tử vong thương tâm trên đường đến trường

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, em Đ.S.C (SN 2014, trú tại thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển xe điện hai bánh từ nhà đến trường.

Hiện trường vụ TNGT khiến học sinh lớp 7 tử vong. (Ảnh: CACC).

Khi di chuyển được khoảng 300m, đến đoạn đường dốc có bùn đất trơn trượt, em C không làm chủ được tay lái khiến xe điện ngã về phía bên trái. Cùng thời điểm, một người đàn ông điều khiển xe máy theo hướng ngược lại đã va chạm với em C.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đang điều tra, xác minh vụ việc.