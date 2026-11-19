Ngày 19/11, ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một học sinh bị sóng cuốn khi đi tắm biển trên địa bàn.

Khu vực xảy ra đuối nước.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, 4 em học sinh sinh năm 2015 gồm Nguyễn Võ Gia P, Nguyễn Võ Tường V, Huỳnh Nguyễn Công T và Đặng Nhật K (cùng ở Tuy Phước Bắc, Gia Lai) đến thôn Trung Lương, xã Cát Tiến để chơi và tắm biển.

Đến khoảng 9h, trong quá trình tắm biển, các em bị đuối và được người dân phát hiện ra ứng cứu.

Kết quả, người dân địa phương đã cứu được hai em gồm Nguyễn Võ Gia P và Huỳnh Nguyễn Công T. Sau đó đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện tình hình sức khỏe hiện tại đã ổn định.

Em Huỳnh Đặng Nhật K đã lên bờ trước nên không bị đuối nước. Riêng em Nguyễn Võ Tường V bị sóng cuốn ra xa, mất tích.

Lực lượng chức năng xã Cát Tiến đang triển khai, đang huy động các lực lượng để tìm kiếm người đang mất tích.