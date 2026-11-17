Theo báo cáo của UBND xã Ia Hrú, tình trạng tảo hôn trên địa bàn vẫn đáng lo ngại, tập trung tại các thôn, làng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã ghi nhận 12 vụ tảo hôn. Trong đó, thôn Lũh Rưng có 4 vụ, Lũh Ngó 3 vụ, Khô Roa 2 vụ; thôn Lũh Yố, Tao Kó và làng Tnung mỗi nơi 1 vụ.

Đáng chú ý, có 6 trường hợp người vợ chưa đủ tuổi kết hôn và 6 trường hợp cả vợ lẫn chồng đều chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật.

Cũng trong thời gian này, địa phương ghi nhận 44 cô gái dân tộc thiểu số mang thai lần đầu khi chưa đủ 18 tuổi và 42 trường hợp dưới 18 tuổi sinh con lần đầu.

Xã Ia Hrú nghi nhận 12 vụ tảo hôn trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Trần Hoàn

Theo UBND xã Ia Hrú, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là một số phong tục, tập quán lạc hậu, kết hôn sớm để có thêm lao động cho gia đình. Nhận thức về pháp luật hôn nhân và gia đình còn hạn chế, phụ huynh chưa thật sự quan tâm. Tình trạng học sinh bỏ học sớm và tiếp cận thông tin trên mạng xã hội thiếu chọn lọc cũng làm gia tăng nguy cơ tảo hôn.

Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm gặp khó khăn do tâm lý nể nang, quan hệ dòng họ và điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn.

Trước thực trạng này, UBND xã Ia Hrú phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nội dung được lồng ghép trong họp thôn, làng, sinh hoạt đoàn thể, hoạt động ngoại khóa tại trường học, hệ thống truyền thanh và mạng xã hội.

Thời gian tới, xã Ia Hrú tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, người có uy tín, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thanh thiếu niên về giới tính, sức khỏe sinh sản.

Xã Ia Hrú đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, can thiệp sớm cho cán bộ cấp xã và lực lượng nòng cốt tại thôn, làng, hỗ trợ tài liệu phù hợp với đặc điểm văn hóa của đồng bào Jrai.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa tốt đẹp, từng bước loại bỏ hủ tục, thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.