Gia Lai: Nhóm thanh niên chém chết người chỉ vì người đó dám nẹt pô trong làng mình

Ngày 23/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng cùng trú tại xã Chư A Thai để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, cơ quan Công an tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ, thuộc thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 20/9, Rcom Bình (SN 2008), Rmah Phú (SN 2009), Ksor Huyên (SN 2008), Rmah Hải (SN 2009), Ksor Tú (SN 2009), Nay Na Tô (SN 2008) và Nay Thul (SN 2010), cùng trú tại xã Chư A Thai, đang ngồi chơi trước một quán billiards ở làng Glung Mơ Lang.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong.Ảnh CACC

Lúc này, nhóm phát hiện 2 xe máy, mỗi xe chở 2 người, chạy ngang qua và liên tục nẹt pô. Bình nhận ra một người ngồi trên xe là Siu Chun (SN 2006, trú xã Chư A Thai). Cho rằng nhóm thanh niên đã nẹt pô trong làng, Thul rủ những người còn lại mang theo dao tự chế, kiếm và ná cao su đi tìm để đánh.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, nhóm của Thul phát hiện một số thanh niên bị cho là đã nẹt pô đang ngồi uống rượu tại khu vực kênh mương thủy lợi Ayun Hạ. Khi gặp nhóm này, các đối tượng hỏi: “Nãy mày nẹt pô trong làng tao đúng không?”. Sau đó, hai nhóm xảy ra xô xát, đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Thul sử dụng hung khí chém Rmah Tại (SN 2007, trú xã Chư A Thai) khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.