Gia Lai: Nhiều trường chi sai hàng trăm triệu đồng lương dạy thêm

Các trường được thanh tra gồm THPT Xuân Diệu, THPT Nguyễn Trãi, THPT số 2 Nguyễn Huệ, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Trưng Vương, THPT Hoài Ân, Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai và Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão.

Nhiều trường học ở Gia Lai để xảy ra lạm thu được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. (Ảnh tư liệu)

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện một số trường chi sai quy định và kiến nghị thu hồi tổng số tiền hơn 450 triệu đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2024, các trường chi sai chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên hơn 387 triệu đồng, chi sai chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất gần 35 triệu đồng và môn Giáo dục quốc phòng và an ninh hơn 27 triệu đồng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng tài sản công. Một số trường có bàn ghế học sinh không đúng quy cách, hư hỏng nhưng chưa sửa chữa, thay thế. Một số đoạn tường rào bị đổ do sạt lở nhưng chưa được khắc phục. Ngoài ra, có thiết bị, vật tư dạy học không sử dụng nhưng vẫn phát sinh chi phí bảo quản.

Trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, một số trường còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn, giáo viên và nhân viên thiết bị. Diện tích một số phòng học chưa đảm bảo mức tối thiểu, thư viện chưa đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra phát hiện tại một số trường tổ chức in sao đề kiểm tra bên ngoài nhưng chưa đảm bảo tính bảo mật.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, nguyên nhân chủ yếu do hiệu trưởng các trường trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và triển khai chương trình giáo dục phổ thông chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai sót. Bên cạnh yêu cầu thu hồi, nộp số tiền hơn 450 triệu đồng, Thanh tra tỉnh kiến nghị cần tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và khắc phục các tồn tại được chỉ ra.