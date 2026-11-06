Gia Lai: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì họp báo tại điểm cầu TP. Hà Nội. Chương trình được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại điểm cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), các đại biểu, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo trực tuyến.

Quang cảnh buổi họp báo trực tuyến về Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đến ngày 5-11, cả nước đã chuẩn bị hơn 400 hoạt động, gồm 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm.

Tại Gia Lai, các hoạt động hưởng ứng tập trung phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, kết nối di sản với đời sống cộng đồng và trải nghiệm du lịch. Nổi bật là chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 8-11 tại một số xã, phường phía Tây tỉnh.

Hoạt động trình diễn cồng chiêng trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tiếp đó, từ ngày 20-11 đến ngày 30-11, Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Bảo tàng Pleiku, Bảo tàng Quang Trung, Thư viện tỉnh Gia Lai, Thư viện Pleiku và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức các hoạt động trình diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản, trưng bày, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng. Qua đó, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo thêm không gian để người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm đời sống văn hóa địa phương.

Du khách tham quan di tích tháp Đôi (phường Quy Nhơn). Ảnh: Ngọc Nhuận

Dịp này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng giới thiệu nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) tại địa chỉ cmap.vn, cập nhật thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá của người dân và du khách.