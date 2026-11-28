Chính quyền phường Hoài Nhơn Bắc sơ tán đồ đạc giúp cho người dân bị ngập nước. Ảnh: HN.

Từ đêm 27 đến ngày 28/11, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, gây ngập một số khu vực tại phường Hoài Nhơn Bắc. Lũ trên các sông An Lão và sông Kôn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng, gây ngập nhiều đường tràn và KDC trong sáng 28/11.

Đoạn đường tràn ở phường Hoài Nhơn Bắc bị ngập nước được giăng dây cấm phương tiện lưu thông. Ảnh: HN.

Các điểm ngập gồm tràn Phú Nông, tràn Hy Tường thuộc tổ dân phố Hoài Sơn Đông; tràn Quy Thuận, tổ dân phố Hoài Châu Bắc; bờ tràn đường Lê Thánh Tông, tổ dân phố Công Thạnh và bờ tràn tổ dân phố Liễu An. Khu vực đoạn cao tốc qua tổ dân phố Hoài Sơn ghi nhận tình trạng sạt lở bờ suối.

Tại tổ dân phố Hoài Sơn Nam, nước dâng nhanh khiến nhiều nhà dân ở xóm 5 bị ngập. Người dân khẩn trương di chuyển tài sản, đưa gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Các hộ cũng hỗ trợ những gia đình có người già, trẻ nhỏ sơ tán đồ đạc, vật nuôi để tránh lũ.

Trước tình hình trên, phường Hoài Nhơn Bắc đã bố trí lực lượng chốt chặn, cảnh báo tại các đường tràn và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính quyền yêu cầu người dân không qua lại các tuyến đường, ngầm tràn bị ngập sâu, nước chảy xiết; đồng thời theo dõi sát thông tin dự báo để chủ động ứng phó.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, lũ trên sông An Lão đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Lúc 7H ngày 28/11, mực nước tại trạm An Hòa đạt 23,42 m, vượt báo động 2.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông An Lão tiếp tục xuống chậm, sau đó có khả năng tăng trở lại. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên, phổ biến ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; riêng khu vực hạ lưu có thể vượt báo động 2.

Dự báo từ nay đến ngày 30/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa lớn, kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; cục bộ có thể đạt cường suất trên 100 mm trong 3 giờ.

Chính quyền phường Hoài Nhơn Bắc sơ tán người dân đến địa điểm an toàn. Ảnh: HN.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương được yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu; chủ động cảnh báo, chốt chặn các khu vực nguy hiểm và triển khai phương án sơ tán khi cần thiết.