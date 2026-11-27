Rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ dự án

Ngày 26/11/2026, Tập đoàn Central Retail Việt Nam khởi công Dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku tại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Dự án do Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật, thành viên Tập đoàn Central Retail Việt Nam, làm chủ đầu tư.

Dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku được khởi công chỉ trong vòng 2 tháng khi được phê duyệt nhà đầu tư. Ảnh: Central Retail.

Dự án có diện tích hơn 1,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 602,58 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 120 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động. Đây là trung tâm thương mại thứ 48 trong hệ thống Central Retail tại Việt Nam, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV/2027.

Đáng chú ý, thời gian từ khi hoàn tất các thủ tục đầu tư đến khi khởi công dự án chỉ khoảng 2 tháng. Cụ thể, ngày 17/9/2026, Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật được UBND tỉnh Gia Lai công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án. Đến ngày 25/9/2026, doanh nghiệp được Sở Tài chính tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông Dương Mah Tiệp - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, việc Central Retail Việt Nam tiếp tục đồng hành với tỉnh trong dự án quan trọng này khẳng định tiềm năng, sức hút và triển vọng phát triển của Gia Lai trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 24/11/2026, tại Khu công nghiệp Hòa Hội, xã Hòa Hội, Tập đoàn BAF Việt Nam và Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Bình Định tổ chức khởi công Dự án Nhà máy Chế biến thực phẩm BAF Gia Lai, tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, điểm nổi bật trong quá trình triển khai dự án là thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm chuyển sang giai đoạn xây dựng.

Theo đó, từ ngày 24/10/2026, nhà đầu tư bắt đầu thực hiện các thủ tục đầu tư tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đến ngày 20/11/2026, sau 27 ngày, dự án hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và được cấp giấy phép xây dựng.

Và chỉ 4 ngày sau khi được cấp giấy phép xây dựng, ngày 24/11/2026, dự án chính thức khởi công. Như vậy, từ khi bắt đầu thực hiện thủ tục đầu tư đến khi khởi công, dự án chỉ mất 31 ngày.

Kết quả này thể hiện sự chủ động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trong đổi mới phương thức xử lý công việc, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Hội và nhà đầu tư.

Nhiều dự án năng lượng, môi trường đồng loạt khởi công

Không chỉ các dự án thương mại, công nghiệp, nhiều dự án năng lượng và môi trường tại Gia Lai cũng được triển khai xây dựng trong thời gian ngắn sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày 25/11/2026, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai (GUCCO) tổ chức khởi công 2 dự án gồm Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Trong đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào được phê duyệt ngày 13/8/2026; Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng được phê duyệt ngày 24/9/2026. Cả hai dự án đều được khởi công trong vòng vài tháng kể từ khi được phê duyệt.

Ở lĩnh vực năng lượng, ngày 18/11/2026, Công ty cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn khởi công Dự án Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông, tổng mức đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng.

Hai dự án năng lượng tái tạo được khởi công chỉ trong vòng hơn nửa tháng kể khi được phê duyệt nhà đầu tư.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn, tổng vốn đầu tư hơn 612 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả hai dự án đều được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư vào ngày 31/10/2026. Như vậy, chỉ sau hơn 2 tuần được chấp thuận, các dự án đã chính thức khởi công.

Việc nhiều dự án liên tiếp khởi công trong thời gian ngắn cho thấy nỗ lực của Gia Lai trong cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng với nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Văn Châu – Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2026, tỉnh thu hút mới 1 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 665 tỷ đồng. Đó là Dự án Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn của Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Quy Nhơn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai thu hút mới 268 dự án, đạt 157,65% kế hoạch UBND tỉnh giao (170 dự án), vượt 57,65% kế hoạch; tổng vốn đăng ký đầu tư 249.527,11 tỷ đồng; trong đó có 259 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 244.847,06 tỷ đồng và 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.680,05 tỷ đồng.