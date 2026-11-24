Ứng dụng công nghệ quản lý 800 xe chở mía

Theo đó, lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong quản lý phương tiện, lái xe và hoạt động vận chuyển hàng hóa; kiên quyết ngăn chặn tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn lưu thông trên đường.

Ông Nguyễn Hoàng Phước, Phó giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết, vùng nguyên liệu của nhà máy rộng khoảng 36.000 ha, trải dài trên địa bàn 15 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền, ký cam kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh vận tải mía nguyên liệu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT.

Dự kiến ngày 29/11, nhà máy chính thức vận hành dây chuyền ép với công suất tối đa 25.000 tấn mía cây/ngày. Trong niên vụ 2026-2027, nhà máy dự kiến thu mua, chế biến khoảng 2,3 triệu tấn mía. Để phục vụ vận chuyển, đơn vị đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải, bố trí khoảng 800 xe tải chở mía từ đồng ruộng về nhà máy.

Đáng chú ý, niên vụ này, Nhà máy đường An Khê ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhập mía và mã vùng trồng. Các phương tiện vận chuyển phải đăng ký, đặt cọc và được cấp mã QR để quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa. Nhà máy cũng triển khai định vị vùng mía, quét mã nhằm công khai, minh bạch quá trình thu mua nguyên liệu.

Ông Phước khẳng định, nhà máy nghiêm cấm các hành vi gian lận, đồng thời không chấp nhận phương tiện chở mía quá khổ, quá tải hoạt động vận chuyển nguyên liệu về nhà máy.

Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà máy thường xuyên tuyên truyền, vận động doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật; kiểm soát tải trọng hàng hóa, không để xảy ra vi phạm trong quá trình thu mua, vận chuyển mía.

Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị.

Các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh vận tải phải bảo đảm phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, còn hạn đăng kiểm, không hết niên hạn sử dụng. Tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, người sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc không có giấy phép lái xe phù hợp.

Kiểm soát phương tiện từ điểm thu mua đến nhà máy

Để ngăn ngừa tai nạn giao thông, Phòng CSGT phối hợp Công an các xã, phường rà soát danh sách phương tiện đăng ký vận chuyển mía, tổ chức kiểm tra điều kiện lưu hành, tập trung xử lý xe tự ý cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải.

Công an phường An Khê phối hợp Ban quản lý nhà máy xây dựng phương án bảo đảm ANTT, ATGT tại khu vực cổng nhà máy; điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, cản trở giao thông trong thời gian cao điểm nhập nguyên liệu.

Đại diện lực lượng Công an, nhà máy đường An Khê và các hộ dân ký cam kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh vận tải mía nguyên liệu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT.

Lực lượng Công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra phương tiện ngay từ điểm thu mua, nơi tập kết và địa bàn xuất phát, không để xe vi phạm né tránh lực lượng chức năng bằng cách di chuyển trên các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Đối với những phương tiện không bảo đảm điều kiện lưu hành hoặc lái xe không chấp hành ký cam kết, lực lượng chức năng sẽ trao đổi, đề nghị nhà máy không tiếp nhận nguyên liệu.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ phụ trách địa bàn. Trường hợp buông lỏng quản lý, bỏ lọt vi phạm, để phương tiện chở quá tải xuất phát từ địa bàn phụ trách gây mất ATGT, các cá nhân, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an tỉnh.

Thông qua hội nghị và ký cam kết, lực lượng chức năng mong muốn thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà máy đường, doanh nghiệp vận tải và chính quyền địa phương, vừa bảo đảm hoạt động thu mua, vận chuyển mía thông suốt, vừa góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong mùa vụ.

Diện tích vùng nguyên liệu mía của nhà máy đường An Khê có diện tích khoảng 36.000 ha. Phạm vi vùng nguyên liệu: 15 xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai. Thời gian dự kiến vận hành dây chuyền ép: ngày 29/11/2026. Công suất ép tối đa: 25.000 tấn mía cây/ngày. Sản lượng mía dự kiến: khoảng 2,3 triệu tấn. Phương tiện vận chuyển: khoảng 800 xe tải.