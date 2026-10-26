Gia Lai: Người lính quân hàm xanh đồng hành cùng học sinh vùng biên

Chiều 26/10, Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp với Trường Phổ thông nội trú xã Ia Mơ tổ chức chương trình “Tiết học Biên cương” cho các em học sinh đang ở nội trú tại điểm trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi cũ.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực tiếp hướng dẫn các em kỹ năng gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ gọn gàng, giữ gìn vệ sinh cá nhân và xây dựng nếp sống ngăn nắp trong môi trường nội trú. Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh hình thành thói quen tự lập, nâng cao ý thức kỷ luật và chủ động chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.

“Tiết học Biên cương” tiếp sức học sinh vùng biên Gia Lai

Bên cạnh đó, các em còn được tuyên truyền, hướng dẫn những kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước. Thông qua những nội dung gần gũi, dễ hiểu, chương trình giúp học sinh nhận biết nguy cơ mất an toàn khi vui chơi, sinh hoạt gần sông, suối, ao, hồ; đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng tránh tai nạn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của bản thân.

Một trong những hoạt động để lại nhiều ý nghĩa tại chương trình là mô hình “Tay kéo Biên phòng”. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp cắt tóc miễn phí cho 20 học sinh. Hoạt động tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của những người lính mang quân hàm xanh đối với đời sống của các em học sinh nơi biên giới.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ còn tích cực phối hợp với các nhà trường triển khai nhiều hoạt động hướng đến học sinh, góp phần hỗ trợ các em trong học tập và rèn luyện kỹ năng sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã trực tiếp cắt tóc miễn phí cho các em học sinh

Thông qua “Tiết học Biên cương”, những bài học về nền nếp sinh hoạt, vệ sinh cá nhân, phòng, chống đuối nước được truyền tải bằng hình thức trực quan, gần gũi, giúp học sinh dễ tiếp thu và vận dụng vào thực tế. Đồng thời, sự đồng hành của bộ đội biên phòng cũng góp phần tạo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh, giúp các em thêm tự tin trong cuộc sống.

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trong năm 2026, Đồn Biên phòng Ia Mơ đã trao hơn 40 triệu đồng cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua hai chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”; đồng thời hỗ trợ 23 học sinh theo dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ Quốc phòng, với tổng kinh phí hơn 172 triệu đồng/năm.

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng biên phòng trong công tác dân vận, chăm lo thế hệ trẻ và xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân và dân. Từ những việc làm thiết thực, nghĩa tình, hình ảnh người lính biên phòng ngày càng gần gũi với học sinh và người dân địa phương, góp phần vun đắp thế trận lòng dân vững chắc, chung tay xây dựng vùng biên giới Ia Mơ ngày càng ổn định và phát triển.