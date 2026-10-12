Gia Lai: Người dân vùng ngập lụt vui đón cuộc sống mới

Những dãy nhà hoàn thiện, người dân đã chuyển lên khu tái định cư sinh sống. Ảnh: HỮU PHÚC

Clip: Người dân vùng ngập lụt vui đón cuộc sống mới. Thực hiện: HỮU PHÚC

Tại Khu tái định cư xã Ia Tul, những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Jrai được xây dựng kiên cố, xếp thành hàng ngay ngắn. Trong những căn nhà đã hoàn thành, bà con tất bật nấu ăn, sắp xếp đồ đạc, chỉnh trang công trình phụ. Trước sân, lúa mới thu hoạch được trải ra phơi, nhuộm vàng một góc. Dưới hiên nhà, người thân, hàng xóm quây quần trò chuyện, chia sẻ cuộc sống, bàn chuyện làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Những căn nhà tại khu tái định cư được xây dựng khang trang. Ảnh: HỮU PHÚC

Là một trong 103 hộ dân chuyển đến Khu tái định cư xã Ia Tul, bà Siu H’ Plum đã có nửa tháng ổn định cuộc sống trong căn nhà sàn gỗ rộng rãi. Bà vui vẻ trò chuyện cùng người thân, tận hưởng cuộc sống mới sau những tháng ngày sống ở vùng thường xuyên ngập lụt.

Người dân chuẩn bị thực phẩm để nấu ăn. Ảnh: HỮU PHÚC

Bà Siu H’ Plum cho biết, trước đây, gia đình bà sống ở vùng thấp, thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn, cuộc sống luôn bấp bênh. Từ khi chuyển đến khu tái định cư, gia đình có nhà ở rộng rãi, điện đầy đủ, đường sá khang trang, điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Bà mong bà con ở làng cũ sớm chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ người dân vùng thiên tai có nơi ở an toàn.

Người dân nấu ăn tại căn nhà mới. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo UBND xã Ia Tul, các hộ dân chuyển đến khu tái định cư đều phấn khởi, yên tâm với nơi ở mới. Địa phương đang phối hợp lực lượng quân đội hỗ trợ 104 hộ còn lại di dời, xây dựng nhà ở, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026, giúp bà con ổn định cuộc sống, an tâm mỗi khi mùa mưa lũ đến.

Bà con phơi lúa tại khu tái định cư. Ảnh: HỮU PHÚC

Như đã phản ánh, Khu tái định cư xã Ia Tul có quy mô gần 22ha, được xây dựng nhằm bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành việc di dời người dân đến nơi ở mới trước cao điểm mùa mưa lũ năm nay.

Cán bộ đoàn thanh niên thường xuyên có mặt tại khu tái định cư để nắm bắt mong muốn của người dân, từ đó kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết, giúp bà con sớm an cư tại nơi ở mới. Ảnh: HỮU PHÚC