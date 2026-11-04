Gia Lai: Người đàn ông đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn trong lúc chơi lô tô

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Vũ (SN 1979, trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai) để làm rõ về hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê.

Trước đó, vào chiều 2/11, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo việc một người đàn ông bị đâm tử vong tại quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng. Nạn nhân là ông N.V.B (SN 1976, trú tại phường Diên Hồng).

Nắm được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an phường Diên Hồng xác minh, triệu tập Vũ đến làm việc.

Đối tượng Nguyễn Thế Vũ. Ảnh V.N

Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận có mối quan hệ quen biết với nạn nhân từ trước. Chiều 2/11, sau khi ăn nhậu, Vũ và ông B. cùng đến quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ. Tại quán cà phê, cả 2 người rủ nhau chơi lô tô qua điện thoại di động, rồi xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, ông B. dùng tay đánh nhiều cái vào lưng và đầu khiến Vũ ngã xuống nền nhà. Bực tức, Vũ đi vào phía trong quán lấy dao đâm vào vùng ngực ông B.

Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Pleiku (phường Diên Hồng) cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.