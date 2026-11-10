Gia Lai: Người dân bất an vì đường hư hỏng, nhà nứt trên tuyến chở vật liệu cao tốc

Tuyến đường ĐH26 vốn phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân xã Bình An, nay phải oằn mình gánh hàng nghìn lượt xe tải trọng lớn mỗi ngày để vận chuyển đất, vật liệu phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lưu lượng phương tiện tăng cao khiến tuyến đường nhanh chóng xuống cấp. Vào mùa mưa, mặt đường lầy lội, trơn trượt do bùn đất; những ngày nắng, bụi từ các phương tiện cuốn lên mù mịt, phủ kín nhà cửa, hàng quán hai bên đường. Nhiều vị trí xuất hiện "ổ gà, ổ voi" gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải chở vật liệu lưu thông chen lấn trên đường ĐH26, cuốn phăng nhiều cột mốc lộ giới, khiến tuyến đường vốn đã xuống cấp càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thiếp (67 tuổi, ở xóm 5, thôn Phú Lạc, xã Bình An) làm nghề xay xát gạo, kết hợp buôn bán gạo. Từ khi xe tải vận chuyển vật liệu hoạt động thường xuyên, bụi bẩn bám vào hàng hóa, nhà cửa khiến việc buôn bán của gia đình gặp nhiều khó khăn, khách hàng cũng ngại ghé mua.

Không chỉ chịu cảnh bụi bẩn, gia đình bà Thiếp còn lo lắng khi nhà ở bắt đầu xuất hiện những vết nứt trong thời gian xe tải trọng lớn lưu thông liên tục qua khu vực.

Cùng chung nỗi lo, bà Mai Thị Loan (xóm 5, thôn Phú Lạc) cho biết, hoạt động vận chuyển vật liệu với mật độ cao ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và công việc kinh doanh của gia đình. Bụi bám vào nhà cửa, hàng hóa, trong khi xe tải chạy liên tục khiến việc buôn bán giảm sút. Đáng lo ngại hơn, tình trạng nhà xuất hiện vết nứt khiến gia đình không khỏi bất an.

Theo người dân, nhà xuất hiện nhiều vết nứt và có dấu hiệu rộng thêm khi xe tải trọng lớn chở vật liệu thi công cao tốc liên tục lưu thông qua tuyến ĐH26.

Người dân sống tại khu vực này cho biết, những phản ánh về tình trạng xe tải hoạt động với tần suất lớn, gây bụi bẩn và ảnh hưởng đến nhà cửa đã nhiều lần được gửi đến các đơn vị liên quan. Có thời điểm, người dân phải ra chặn xe để bày tỏ bức xúc. Dù hiểu đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đối với phát triển giao thông, kết nối vùng, người dân vẫn mong muốn các đơn vị thi công quan tâm hơn đến những tác động trực tiếp mà họ đang phải gánh chịu.

Trao đổi về những phản ánh của người dân, Đại diện Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) cho biết, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức triển khai theo tinh thần "3 ca, 4 kíp", tranh thủ tối đa thời gian, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (dự án thành phần 1), đường ĐH26 hiện là tuyến độc đạo phục vụ vận chuyển vật liệu từ các mỏ đến công trường. Với khối lượng đất, vật liệu phục vụ dự án ước tính khoảng 5 triệu m³, hoạt động vận chuyển tập trung trong thời gian ngắn đã gây áp lực lớn lên tuyến đường và ảnh hưởng đến các hộ dân hai bên. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Để hạn chế tác động, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu bố trí khoảng 19 điểm tránh xe trên tuyến, che phủ phương tiện, không để vật liệu rơi vãi và tổ chức tưới nước thường xuyên nhằm giảm bụi. Các đơn vị vận chuyển cũng được yêu cầu chấp hành quy định an toàn giao thông, giảm tốc độ xuống dưới 30km/h khi qua khu dân cư, hạn chế bấm còi.

Đối với những vị trí mặt đường hư hỏng, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thường xuyên kiểm tra, sửa chữa tạm thời, bổ sung cấp phối đá dăm để san gạt, bảo đảm lưu thông. Khi thời tiết thuận lợi, các đơn vị sẽ tiếp tục xử lý những đoạn xuống cấp bằng bê tông nhựa. Sau khi dự án hoàn thành, tuyến ĐH26 sẽ được sửa chữa, hoàn trả theo quy định.

Trước phản ánh nhà dân xuất hiện vết nứt, đại diện chủ đầu tư cho biết, sẽ thuê đơn vị giám định độc lập đánh giá nguyên nhân, mức độ hư hỏng. Từ đó làm cơ sở đề xuất phương án khắc phục, bồi thường hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125km, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư 6.989 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư 27.576 tỷ đồng; dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư 9.169 tỷ đồng Công trình đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029. Riêng hoạt động vận chuyển đất phục vụ thi công nền đường được chủ đầu tư đặt mục tiêu tập trung thực hiện trong khoảng 5-6 tháng.