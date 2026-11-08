Gia Lai: Ngôi trường đó có Bộ đội Biên phòng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, theo dự thảo quy định mới, ứng viên giáo sư, phó giáo sư có thể đăng ký xét ở nhiều trường, nhiều đợt trong năm. Các trường sẽ cạnh tranh thu hút nhà khoa học theo vị trí việc làm, thay vì chỉ thực hiện quy trình xét duyệt tập trung như trước.