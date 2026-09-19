Gia Lai nghiên cứu cao tốc Pleiku - Lệ Thanh hơn 17.000 tỷ đồng

Cụ thể hóa trục giao thông chiến lược

Theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh (CT.20) được xác định là một trong hai tuyến cao tốc quy hoạch mới trên địa bàn.

Hướng tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh dài khoảng 54,4km được nghiên cứu đầu tư, hướng đến mở rộng không gian kết nối từ khu vực Nam Trung Bộ qua Bắc Tây Nguyên đến khu vực cửa khẩu (Ảnh PV)

Tuyến CT.20 có chiều dài khoảng 179km, quy mô 4 làn xe, điểm đầu giao Quốc lộ 19B tại phường An Nhơn Bắc và điểm cuối giao Quốc lộ 19 tại xã Ia Dom. Trong tổng thể quy hoạch này, đoạn Pleiku - Lệ Thanh dài khoảng 54,4km được nghiên cứu đầu tư, hướng đến mở rộng không gian kết nối từ khu vực Nam Trung Bộ qua Bắc Tây Nguyên đến khu vực cửa khẩu.

Việc nghiên cứu dự án được đặt trong bối cảnh tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được triển khai, mở ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các trục giao thông kết nối với trung tâm tỉnh và khu vực biên giới.

Theo chủ trương vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức PPP.

Doanh nghiệp được yêu cầu hoàn thiện, nộp hồ sơ đề xuất dự án tại Sở Xây dựng trước ngày 31/12/2026. Trong quá trình lập hồ sơ, Đức Long Gia Lai sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương có tuyến đi qua để hoàn thiện các nội dung liên quan đến kỹ thuật, kinh tế, tài chính, phương án tổ chức thực hiện và điều kiện pháp lý.

Sở Xây dựng Gia Lai được giao phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình lập hồ sơ, đồng thời thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Đề xuất đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng

Theo phương án đang được UBND tỉnh Gia Lai nghiên cứu, cao tốc Pleiku - Lệ Thanh có chiều dài khoảng 54,4km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17.041 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 9.291 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 3.198 tỷ đồng. Phần vốn còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, lãi vay và dự phòng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, trong đó nhà đầu tư huy động khoảng 30% tổng mức đầu tư, phần vốn nhà nước tham gia khoảng 70%. Đây là phương án đang được nghiên cứu, tiếp tục rà soát về nguồn lực và điều kiện triển khai.

Tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, UBND tỉnh đã trao bản ghi nhớ đầu tư Dự án Tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh, tổng vốn dự kiến 12.500 tỷ đồng, cho đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Ảnh: PV)

Theo định hướng, tuyến đường được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch với 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h.

Điểm đầu dự án kết nối với điểm cuối tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại phường Hội Phú; điểm cuối kết nối Quốc lộ 19, hướng về Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, đồng thời phù hợp với định hướng quy hoạch Khu công nghiệp cửa khẩu Lệ Thanh. Tuyến dự kiến đi qua phường Hội Phú và các xã Gào, Bàu Cạn, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Dom.

Để có cơ sở hoàn thiện phương án đầu tư, các nội dung liên quan đến hướng tuyến, đất đai, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đang được tỉnh tiếp tục rà soát.

Tại cuộc họp ngày 21/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến do Sở Xây dựng đề xuất. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ diện tích rừng bị ảnh hưởng, phạm vi chồng lấn khoáng sản, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, cung cấp thông tin về các loại đất bị ảnh hưởng, đặc biệt là đất rừng và khu vực khoáng sản chồng lấn với dự án. Sở Tài chính nghiên cứu phương án bố trí nguồn vốn, trong đó xem xét khả năng ngân sách tỉnh tham gia một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Những nội dung này là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hồ sơ đề xuất, đồng thời làm rõ tính khả thi về kỹ thuật, tài chính và tổ chức thực hiện dự án.

Mở rộng kết nối, tạo thêm dư địa phát triển

Trước đó, tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, UBND tỉnh đã trao bản ghi nhớ đầu tư Dự án Tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh, tổng vốn dự kiến 12.500 tỷ đồng, cho đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Dự án khi đó được đề xuất bởi Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Đầu tháng 6/2026 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành, địa phương và đại diện Đức Long Gia Lai đã tổ chức khảo sát thực địa khu vực dự kiến bố trí hướng tuyến.

Trong văn bản đề xuất đầu tư gửi UBND tỉnh Gia Lai hồi tháng 3/2026, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho rằng, việc hình thành tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh sẽ tạo thêm trục giao thông tốc độ cao kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Bắc Tây Nguyên. Đồng thời, mở rộng kết nối tới Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và các thị trường khu vực Nam Lào, Đông Bắc Campuchia.

Với định hướng này, tuyến cao tốc không chỉ được nghiên cứu trong phạm vi kết nối giao thông giữa Pleiku và Lệ Thanh, mà còn gắn với yêu cầu mở rộng không gian phát triển kinh tế, thương mại và logistics của Gia Lai.

Tuy nhiên, để dự án đi đến bước triển khai, việc hoàn thiện hồ sơ đề xuất, xác định rõ nhu cầu nguồn vốn, phương án giải phóng mặt bằng và các điều kiện pháp lý vẫn là những nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Cao tốc Pleiku - Lệ Thanh đang được nghiên cứu như một mắt xích trong trục giao thông Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh. Những bước chuẩn bị hiện nay sẽ góp phần làm rõ phương án đầu tư, tạo cơ sở để tỉnh Gia Lai xem xét các bước tiếp theo đối với dự án có ý nghĩa kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế của địa phương.